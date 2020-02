Frosinone, Carnevale: divieto di mescita di bevande in contenitori di vetro

In occasione dei festeggiamenti del Carnevale, è stato emanato, tramite apposita ordinanza del sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, il divieto di mescita di bevande in bicchieri e/o bottiglie di vetro, che sarà consentita esclusivamente in contenitori di plastica o carta dalle ore 10 alle ore 22 di martedì 25 febbraio 2020. Il provvedimento, che vieta dunque la vendita per asporto, somministrazione e detenzione di bevande di qualsiasi natura in contenitore di vetro o lattine, fa riferimento alla nota inviata dalla Questura di Frosinone, in ragione della tutela della pubblica incolumità. Il Settore Polizia Locale, gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione dell’ordinanza.

COMUNICATO STAMPA