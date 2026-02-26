Frosinone, cantieri e investimenti: oltre 20 milioni di euro per reti moderne e città più competitiva

Nella città di Frosinone, i cantieri attualmente attivi in più punti del territorio urbano rappresentano un piano di investimenti complessivo di circa 20 milioni di euro destinato al potenziamento e all’ammodernamento della rete idrica, della rete elettrica e delle infrastrutture digitali.Si tratta di risorse che testimoniano la capacità dell’Amministrazione di attrarre investimenti sul territorio, con ricadute concrete sulla qualità dei servizi e sulla competitività della città.Particolarmente significativo è il potenziamento della rete elettrica, soprattutto nel centro storico. L’adeguamento delle cabine consentirà alle attività commerciali e ai privati di disporre di potenze fino a 100 kW, superiori rispetto agli standard attuali, aprendo nuove possibilità di sviluppo economico e ampliamento delle attività. Inoltre, sarà possibile attivare circa 100 nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici distribuite sul territorio comunale, con particolare attenzione al centro storico, rafforzando così il percorso verso una mobilità più sostenibile.La concentrazione temporale di alcuni interventi è legata in larga parte alle scadenze dei fondi PNRR, che impongono la conclusione dei lavori entro il mese di giugno. Per quanto l’Amministrazione abbia lavorato per programmare e coordinare le attività, in alcune fasi la concomitanza dei cantieri non è evitabile. Il differimento degli interventi comporterebbe infatti la perdita dei finanziamenti. A questi lavori si aggiungono quelli relativi al BRT su via Aldo Moro, dove insistono diversi cantieri in un’area particolarmente strategica della città.Su richiesta dell’Amministrazione, alcune lavorazioni vengono effettuate in orario notturno per ridurre l’impatto sulla viabilità. Tuttavia, determinate operazioni tecniche, come la saldatura delle tubazioni o gli interventi in aree delimitate, devono necessariamente essere svolte in orario diurno per motivi di sicurezza e natura tecnica. Parallelamente proseguono anche le attività ordinarie di allaccio ai pubblici servizi, interventi primari e non differibili.Un aspetto rilevante riguarda il ripristino della pavimentazione stradale: le strade oggetto di intervento vengono bitumate direttamente dai soggetti esecutori dei lavori, senza alcun costo per l’Amministrazione comunale. Grazie alla sinergia attivata, sono già stati completati interventi di bitumatura su via Ceccano, sull’intera via Le Rase, sul tratto dall’ex Monti Lepini fino a due chilometri di strada interna su via Le Rase, su via Madonna delle Rose e su un tratto di via Selvotta.A partire da martedì 3 marzo prenderanno il via ulteriori interventi di bitumatura concertati con l’Amministrazione che interesseranno via Cona nella sua interezza, il tratto di via Ponte La Fontana da via Maria a via Caio Mario, un tratto di via Caio Mario fino a via Ferrarelli, il tratto di via Ferrarelli da via Caio Mario a via San Gerardo, il tratto di via San Gerardo dal tunnel di viale Roma a via Fosse Ardeatine, l’intera via Fosse Ardeatine fino a largo Sant’Antonio, via Sella, un tratto di piazza Risorgimento e via Aonio Paleario.“ I cantieri attualmente attivi in città – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – sono il segno concreto di una città che cresce e si ammoderna, al costo, purtroppo, di qualche disagio per la circolazione. Parliamo di oltre 20 milioni di euro di investimenti sulle reti strategiche, risorse che migliorano in modo strutturale i servizi per famiglie e imprese. La concentrazione temporale è legata a scadenze inderogabili: rinviare significherebbe perdere opportunità fondamentali per Frosinone”.“Stiamo coordinando quotidianamente gli interventi per limitare al massimo le interferenze con la viabilità – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi – Dove possibile, abbiamo richiesto lavorazioni notturne. Allo stesso tempo, si sta procedendo alla bitumatura delle strade interessate dagli interventi, senza costi per il Comune. È un lavoro complesso, ma necessario per consegnare ai cittadini una città più moderna, efficiente e pronta alle sfide future”.

