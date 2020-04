Frosinone, Campanile illuminato per l’identità del Paese

Il simbolo stesso dell’identità frusinate, il Campanile che svetta dalla Cattedrale di Santa Maria, grazie all’illuminazione tricolore, rappresenta oggi il Paese intero e la durissima battaglia che, in questo periodo, sta affrontando a causa dell’emergenza sanitaria in corso. In Italia, nelle scorse settimane, tanti monumenti da nord a sud hanno preso in prestito il verde, il bianco e il rosso della bandiera italiana per ribadire come l’unità e la coesione sociale siano i valori fondanti della nostra società, anche e soprattutto nei momenti, come quello presente, di grande difficoltà e incertezza. L’illuminazione del campanile, secondo le indicazioni dell’amministrazione Ottaviani, è stata realizzata tramite gli operatori dell’assessorato comunale ai lavori pubblici coordinato da Fabio Tagliaferri, con il supporto del funzionario dell’ufficio manutenzioni, Mauro Desiato, in collaborazione con il Capitolo della Cattedrale di Santa Maria e la società Engie, che gestisce il servizio della pubblica illuminazione sulle strade e piazze nel capoluogo.

COMUNICATO STAMPA

Correlati