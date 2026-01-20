Frosinone – Campanile e Cattedrale di Santa Maria Assunta: approvato il progetto di fattibilità per la messa in sicurezza sismica

La Giunta comunale di Frosinone ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la messa in sicurezza sismica del Campanile e della Cattedrale di Santa Maria Assunta, intervento dal valore complessivo di 1.600.000 euro. Il finanziamento è inserito nell’ambito della linea di azione 1 dell’investimento 2.4 ‘Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)’, in attuazione del PNRR.

L’approvazione rappresenta un passaggio fondamentale nell’iter che porterà alla realizzazione di un intervento strategico. I successivi step includono la progettazione, l’approvazione del progetto esecutivo e, infine, le procedure di gara per l’affidamento dei lavori.

“L’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica rappresenta un passaggio fondamentale e concreto nel percorso di messa in sicurezza sismica del Campanile e della Cattedrale di Santa Maria Assunta – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – Con questo atto, l’amministrazione comunale compie un passo decisivo sul piano tecnico e amministrativo, definendo in modo puntuale gli interventi necessari, le soluzioni progettuali e il quadro economico dell’opera, nel pieno rispetto delle prescrizioni normative e delle indicazioni degli organi di tutela. Si tratta di un lavoro accurato e complesso, che consente ora di procedere con le successive fasi, indispensabili per avviare la messa in sicurezza di uno dei simboli più importanti della nostra città. Ringrazio, oltre all’intera giunta comunale, il Governo, il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, l’ex assessore Fabio Tagliaferri, oggi presidente e AD di Ales, e il consigliere comunale Franco Carfagna per il contributo offerto”.

Il progetto prevede interventi di consolidamento strutturale e restauro conservativo, finalizzati a migliorare il comportamento sismico dell’edificio, garantendone la sicurezza e la conservazione nel rispetto del valore storico-artistico del complesso monumentale.

“Con l’approvazione del progetto di fattibilità – ha sottolineato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Retrosi – compiamo un ulteriore passo verso la concreta realizzazione di un’opera di grande rilevanza tecnica e simbolica. L’intervento consentirà di mettere in sicurezza un bene identitario della città, attraverso un progetto accurato, validato e condiviso con gli enti competenti. L’amministrazione comunale continua a lavorare con determinazione per rispettare i tempi e gli obiettivi fissati dal PNRR, trasformando le risorse disponibili in opere fruibili dalla collettività”.

Correlati