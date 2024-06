Frosinone, Bus Rapid Transit: le novità del progetto

Si è svolto oggi l’incontro tra i tecnici progettisti del BRT, la struttura tecnica comunale e gli Assessori ed i Consiglieri Comunali che hanno inteso partecipare.Il Sindaco Riccardo Mastrangeli dichiara:“È stato presentato dai progettisti una rivisitazione del progetto – consigliata dall’Amministrazione – in alcune parti per ottimizzare il percorso e renderlo più funzionale alle strade interessate, più vicina ai parcheggi di interscambio auto-BRT e più idoneo al servizio di raccolta e sbarco dai quartieri popolosi della parte bassa della Città.Tale progetto è razionalizzato per servire meglio la Stazione Ferroviaria, la popolosa area di Via Monteverdi e Selva Piana, l’area di interscambio con l’ascensore inclinato, l’area di interscambio di Piazza Pertini con il parcheggio progettato e finanziato nell’area ex-AGIP, il parcheggio in costruzione di Piazza Salvo D’Acquisto, il parcheggio di Piazza del Sacro Cuore e l’intera area di De Matthaeis.I bus che saranno adibiti al servizio BRT avranno una lunghezza di 12 metri con una capacità di carico di 100 persone per una movimentazione di 600 persone/ora, cifra più che idonea per svolgere il servizio in maniera ottimale ma soprattutto utile”.

