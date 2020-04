Frosinone, buoni spesa: arrivati a 1.100 domande.

Gli uffici dei servii sociali del Comune di Frosinone, coordinati dall’assessore Massimiliano Tagliaferri, stanno lavorando senza tregua le domande relative alla erogazione dei buoni spesa, connessi all’emergenza sanitaria del Covid-19. Nella giornata odierna, sono state incamerate ulteriori 150 domande che portano il totale complessivo a 1.100 le unità dei cittadini che hanno chiesto di beneficiare del supporto previsto, in ragione della crisi economica e finanziaria che sta investendo la popolazione, dopo il sostanziale ristagno dell’economia provinciale e nazionale. “Gli operatori della Osa e i dipendenti dell’amministrazione – ha dichiarato il sindaco, Nicola Ottaviani – stanno continuando a dare il massimo, sia in termini di velocità che di efficienza, per assicurare un sostegno a coloro che davvero hanno bisogno di un supporto di carattere pubblico, sicuramente doveroso da parte dello Stato, della Regione e del Comune. Stiamo cercando di rispettare l’impegno di erogare, entro il fine settimana, la prima tranche dei buoni spesa, anche in occasione delle festività pasquali, continuando a lavorare le pratiche a regime anche nelle settimane successive, con il massimo rispetto delle singole individualità e dei relativi contesti familiari”.

comunicato stampa