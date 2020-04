Frosinone, buoni spesa: 960 richieste al Comune

Sono state protocollate, dagli uffici comunali, fino ad oggi, circa 960 domande di erogazione di buoni spesa a seguito dell’avviso pubblico emesso la scorsa settimana, con il quale venivano stanziati circa 450.000 euro per venire incontro alle difficolta economiche e finanziarie dei cittadini, di carattere alimentare, prodotte dall’emergenza sanitaria del Covid-19. Il sindaco, Nicola Ottaviani, ha reso noto che la metà delle domande sono giunte all’indirizzo di posta elettronica sportello.famiglia@comune.frosinone.it, a cui potranno continuare ad essere inoltrate anche nei prossimi giorni. “L’attività che stanno compiendo i nostri uffici dei servizi sociali – ha dichiarato il sindaco Ottaviani – è instancabile ed a loro, unitamente ai dipendenti della Osa, va il nostro ringraziamento per la professionalità e la solerzia con le quali stanno istruendo e vagliando ogni singola richiesta. Contiamo di riuscire a soddisfare, prima di Pasqua, la maggior parte delle istanze, raccomandando sempre a tutti il rispetto della massima diligenza e lealtà nella compilazione delle autocertificazioni, poiché le risorse non sono infinite e vanno veicolate nella direzione di chi effettivamente necessita di un sostegno”.

