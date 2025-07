Frosinone, BRT ancora al palo: salta l’accordo in maggioranza, alta tensione in Giunta

Nessuna svolta sul progetto BRT. La lunga riunione di martedì sera tra il sindaco Riccardo Mastrangeli, la Giunta e i consiglieri di maggioranza si è chiusa senza esiti concreti, lasciando il futuro del Bus Rapid Transit, il servizio di trasporto elettrico a corsia riservata, ancora nell’incertezza.

Il vertice, iniziato alle 18:20 e protrattosi fino a tarda sera (23:40), avrebbe dovuto rappresentare un punto di svolta decisivo per l’approvazione della variante al tracciato che dovrebbe collegare Piazzale De Matthaeis alla stazione ferroviaria. Invece, si è trasformato in un confronto acceso, culminato con l’abbandono della sala da parte del primo cittadino.

Tensioni e assenze

La riunione si è svolta in un clima inizialmente improntato alla collaborazione, ma ben presto segnato da tensioni e contrasti su alcuni nodi tecnici e politici. Assenti all’appello diversi consiglieri di maggioranza, tra cui Sergio Crescenzi e Paolo Fanelli (Fratelli d’Italia), Sergio Verrelli (Lista per Frosinone), Dino Iannarilli (Lega), Marco Sordi (Vicano Sindaco per Frosinone) e Cinzia Fabrizi (Lista Ottaviani). Unica assenza tra gli assessori, quella di Laura Vicano.

Al centro del dibattito, questioni delicate come il pagamento del primo stato di avanzamento lavori (SAL), da 600.000 euro, già versato dalla ditta a fine 2024, e le criticità legate alla qualità dell’asfalto su via Marittima, uno dei tratti più contestati del progetto.

Il caso SAL e le frizioni politiche

Il presidente del Consiglio comunale, Massimiliano Tagliaferri, ha sollevato interrogativi su eventuali contestazioni formali mosse alla ditta esecutrice, accendendo ulteriormente i toni. Le frizioni interne alla maggioranza sono esplose proprio su questi aspetti tecnici e sull’impatto che eventuali varianti potrebbero avere sull’intero cronoprogramma.

Il sindaco Mastrangeli, lasciando l’incontro per motivi personali, ha smentito qualsiasi ipotesi di dimissioni: «Dimissioni mai nominate. Non sono tra i miei pensieri Il mio programma resta al centro della discussione».

Tutti gli occhi sul Consiglio di oggi

Le divisioni emerse in Giunta potrebbero riflettersi già oggi, nella seduta del Consiglio comunale chiamata ad approvare gli assestamenti di bilancio. Una prova importante per la coesione della maggioranza, messa a dura prova da un dossier – quello del BRT – che continua a generare attriti e incertezza.