Frosinone, borse di studio “IoStudio” in pagamento

Il Comune di Frosinone, mediante l’assessorato alla pubblica istruzione di Valentina Sementilli, comunica che le borse di studio “IoStudio” relative all’A.S. 2022/2023 sono attualmente in pagamento. Se maggiorenni, gli stessi studenti beneficiari possono ritirare il proprio contributo economico presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale, comunicando all’operatore di dover ricevere la borsa di studio erogata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso la consegna della carta Postepay “Borsa di Studio” ed esibendo codice fiscale e documento di identità in corso di validità.Per gli studenti beneficiari minorenni, è necessario che un genitore che esercita la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci, si rechi in ufficio postale munito dell’originale del proprio documento di identità in corso di validità e dell’originale del proprio codice fiscale, unitamente all’originale del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dello studente beneficiario.I tutori o curatori dovranno esibire allo sportello il provvedimento di nomina, in copia autentica, per incasso richiesto da soggetto che esercita la rappresentanza legale, per verificare l’idoneità alla consegna della borsa di studio.Per ogni necessità di assistenza è possibile contattare l’Ufficio all’indirizzo di posta elettronica: iostudio@istruzione.it dgsip.ufficio2@istruzione.it .L’avviso integrale è visibile al link https://trasparenza.comune.frosinone.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_563754_876_1.html