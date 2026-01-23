Frosinone – Borse di studio “IoStudio” A.S. 2024/2025: al via i pagamenti per i beneficiari

Il Comune di Frosinone, mediante l’assessorato alla pubblica istruzione di Mario Grieco, informa che sono in pagamento le borse di studio “IoStudio” relative all’anno scolastico 2024/2025, finanziate nell’ambito del Fondo Unico per il Welfare dello Studente e per il Diritto allo Studio.

La comunicazione è pervenuta dalla Regione Lazio, che ha disposto l’erogazione delle borse di studio in favore degli studenti risultati beneficiari. L’importo della singola borsa di studio è pari a 192,50 euro.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione per gli studenti minorenni, un genitore dovrà recarsi presso un qualsiasi Ufficio Postale, munito della documentazione di identità e dei codici fiscali propri e dello studente, per il ritiro della Carta Postepay “Borse di Studio”. Agli studenti maggiorenni, sarà sufficiente presentarsi personalmente presso un Ufficio Postale con documento di identità valido e codice fiscale; agli studenti già beneficiari negli anni scolastici precedenti (dal 2021/2022 al 2023/2024), l’importo verrà accreditato automaticamente sulla Carta Postepay “Borsa di Studio” già in possesso, senza necessità di recarsi allo sportello. I Tutori/Curatori dovranno esibire allo sportello dell’Ufficio Postale il provvedimento di nomina, in copia autentica, per incasso richiesto da soggetto che esercita la rappresentanza legale, per verificare l’idoneità alla consegna della borsa di studio.

Gli elenchi degli studenti ammessi ed esclusi dal beneficio sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Lazio (https://www.regione.lazio.it/documenti/86774), mediante il numero identificativo assegnato a ciascun richiedente e già comunicato via e-mail.

Per richieste di assistenza relative all’individuazione dei beneficiari, è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Frosinone al numero 0775 2656261.

