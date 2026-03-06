Frosinone, borse di studio 2025/2026: al via la presentazione delle domande

Il settore pubblica istruzione del Comune di Frosinone, coordinato dall’assessore Mario Grieco, rende noto che sono partite le procedure relative all’ammissione al beneficio delle Borse di Studio 2025/2026, come da avviso pubblico della Regione Lazio. Il bando è rivolto agli studenti residenti a Frosinone frequentanti, per l’anno scolastico 2025/2026, una Scuola secondaria di secondo grado statale o paritario (tutte le scuole superiori dal 1° al 5° anno statali o paritarie con esclusione delle scuole private non paritarie che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione) o frequentanti i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi) e che appartengono ad un nucleo familiare con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a euro 15.748,78 desunto dall’ultima attestazione ISEE in corso di validità.

Possono accedere al suddetto beneficio e presentare la richiesta il genitore o la persona che esercita la potestà genitoriale, ovvero lo studente, se maggiorenne, in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel Comune di Frosinone; indicatore dell’ultima attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello studente, non superiore ad € 15.748,78 (per ultima attestazione ISEE in corso di validità s’intende sia la nuova attestazione ISEE 2026 sia l’attestazione ISEE 2025 scaduta il 31/12/2025 ma che era in corso di validità all’inizio dell’Anno Scolastico 2025/2026); frequenza, nell’Anno Scolastico 2025/2026, di una Scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria; frequenza, nell’Anno Scolastico 2025/2026, dei primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi).

Le domande vanno redatte esclusivamente su appositi moduli (Modulo di Domanda – Allegato A, in caso di studenti minorenni e Modulo di domanda – Allegato B in caso di studenti maggiorenni) disponibili presso il sito internet comunale: www.comune.frosinone.it; le Segreterie delle Scuole Secondarie di II grado e degli Istituti di Formazione Professionale; l’Ufficio Pubblica Istruzione – Piazza VI Dicembre – Frosinone.

L’Ufficio Pubblica Istruzione è disponibile, in orario di ufficio, a fornire tutte le informazioni che si rendessero necessarie, compresa la modulistica, ai seguenti recapiti telefonici: 0775/2656261 e 0775/2656679. Le domande devono necessariamente, e a pena di esclusione, essere corredate di attestazione ISEE in corso di validità; documento di identità in corso di validità del genitore/tutore in caso di studente minore di età; documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente. Le domande devono pervenire tramite PEC all’indirizzo pec@pec.comune.frosinone.it o a mano presso l’Ufficio Protocollo (Piazza VI Dicembre, Frosinone), tassativamente entro e non oltre le 13 dell’8 aprile 2026. Le domande ritenute ammissibili saranno obbligatoriamente trasmesse alla Direzione Regionale di riferimento che provvederà ad adottare un’unica graduatoria regionale. L’importo della singola borsa di studio ammonta a € 150, rideterminabile in rapporto al numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di € 500, come previsto dalle disposizioni ministeriali.