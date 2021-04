Frosinone, blitz all’alba: tre arresti per detenzione e spaccio di cocaina

Nelle prime ore del mattino di oggi, in Frosinone, i Carabinieri del N.O.R. – Sezione Operativa della Compagnia hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza di applicazione della misura della Custodia Cautelare emessa dall’Ufficio Gip del Tribunale di Frosinone, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di S.G. 40enne e di due donne S.V 64enne e S.I. 34enne, ritenuti responsabili dei reati di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Le indagini, avviate nel mese di luglio 2018, hanno permesso di accertare come i predetti fossero quotidianamente attivi nella detenzione e distribuzione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” a numerosi acquirenti, provenienti da tutta la provincia.I Carabinieri della Compagnia di Frosinone sono riusciti, mediante attività tecniche e servizi di osservazione, a contrastare il dilagante fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo, accertando la commissione di plurime cessioni, operate avvalendosi anche del favore della posizione strategica del comprensorio di case popolari.Espletate le formalità di rito il 40enne è stato tradotto in carcere mentre le donne sono state sottoposte agli arresti domiciliari.

COMUNICATO STAMPA

