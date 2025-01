Frosinone: bilancio e strategie politiche, tutte le sfide in gioco

Il bilancio di previsione del Comune di Frosinone ha fatto il primo passo, approdando all’attenzione della Giunta. Tuttavia, il vero test arriverà solo tra qualche settimana, quando il documento approderà in Consiglio Comunale. Quello sarà il momento della verità per tutti: dalla maggioranza che sostiene il sindaco Riccardo Mastrangeli alle opposizioni, passando per i dissidenti interni. Nel frattempo, l’attività politica e amministrativa non si ferma. Diversi appuntamenti scandiranno le prossime settimane a Palazzo Munari: dalla seduta ordinaria prevista per il 12 febbraio alla discussione sulle problematiche dei pendolari, fino al question time. Ma è sul bilancio che si giocherà la partita più importante di questa Consigliatura.

Il nodo politico: la maggioranza è solida?

L’attuale coalizione del sindaco Mastrangeli può contare su 16 voti su 33, ma l’assenza di Massimiliano Tagliaferri – Presidente del Consiglio Comunale – rischia di rendere la situazione più instabile. Mastrangeli non nasconde l’importanza del documento contabile, fortemente caratterizzato sul piano politico-amministrativo, e ritiene difficile che un Presidente del Consiglio possa astenersi dal votarlo.

Dall’altra parte, Tagliaferri continua a mantenere una posizione di distacco, chiedendo un reset della Giunta e una verifica complessiva per ricostruire il perimetro della coalizione di centro-destra. La sua decisione potrebbe diventare decisiva non solo per il futuro del bilancio, ma per la stabilità politica del governo cittadino.

Un bilancio che vale una Consigliatura

L’approvazione del bilancio non è solo una formalità amministrativa: rappresenta il cuore della strategia politico-amministrativa del sindaco e della sua squadra. Gli investimenti, i servizi per i cittadini e la visione per i prossimi anni trovano in questo documento il loro punto di riferimento.Eppure, senza un accordo all’interno della maggioranza, le opposizioni potrebbero avere un ruolo determinante. Anche i dissidenti, che stanno tenendo la loro posizione, potrebbero cambiare gli equilibri in aula.

Conclusioni

Le prossime settimane saranno cruciali per il Comune di Frosinone. Non solo per il bilancio, ma per capire se la coalizione guidata dal sindaco Mastrangeli riuscirà a superare questa fase di tensione politica. Una sfida che metterà alla prova tutti: maggioranza, opposizioni e dissidenti. Resta da vedere se si arriverà a una ricomposizione o se questa situazione segnerà un nuovo corso nella politica cittadina.