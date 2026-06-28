Frosinone – Bilancio dell’attività di rilievo degli incidenti stradali del Comando Provinciale Carabinieri.

Nel corso del primo semestre del 2026, il Comando Provinciale dei Carabinieri ha continuato a profondere un eccezionale sforzo operativo per far fronte alla costante emergenza dell’infortunistica stradale sul territorio ciociaro. Le pattuglie in forza alle diverse Stazioni e le gazzelle dei Nuclei Operativi e Radiomobili sono state chiamate a intervenire per il rilievo di ben 544 incidenti stradali. Il raffronto con lo stesso semestre del 2025, in cui si registrarono 510 sinistri, evidenzia un aumento del numero complessivo degli eventi (+34), confermando la gravosità di un impegno che richiede la presenza capillare dei militari su tutta la viabilità provinciale per garantire l’immediata messa in sicurezza delle persone coinvolte, delle arterie stradali e i rilievi di legge.La fotografia restituita dai primi sei mesi dell’anno mostra un lieve calo delle conseguenze sulle persone rispetto all’anno precedente, pur rimanendo un bilancio umano inaccettabile. A fronte dei 544 sinistri rilevati, l’Arma ha purtroppo accertato il decesso di 13 persone e il ferimento di 460 individui. Comparando questi numeri con il primo semestre 2025 – che aveva visto 12 incidenti mortali con 14 persone decedute, e 274 incidenti con feriti per un totale di 483 persone infortunate – si rileva una lieve flessione sia delle vittime mortali (-1) che del numero complessivo dei feriti (-23). Questo dato, seppur in leggero miglioramento, continua a sottolineare l’altissimo costo sociale del fenomeno e la delicatezza del compito svolto quotidianamente dai militari, spesso primi e unici soccorritori in scenari di forte criticità.Tra gli episodi più tragici rilevati dai Carabinieri, spicca il drammatico scontro verificatosi a Sora il 9 giugno (sulla SS690), costato la vita a ben 3 persone (con un ulteriore ferito), e il gravissimo incidente del 22 febbraio ad Anagni (sulla via Anticolana), che ha registrato 2 vittime e 7 feriti. Ulteriori drammi si sono consumati a Sant’Elia Fiumerapido il 28 maggio (scontro frontale/laterale con un deceduto e un ferito), a Morolo il 10 giugno (uno scontro in via Morolense con una vittima e un ferito) e a Cassino il 25 aprile (sulla SR6, uno scontro tra veicoli con esito mortale per una persona).Sotto il profilo del contrasto alle condotte di guida illecite e pericolose, numerose sono state le sanzioni per violazioni al Codice della Strada elevate in occasione dell’attività ispettiva che confermano la persistenza di comportamenti alla guida di assoluta gravità: perdita di controllo del veicolo per velocità non commisurata alle caratteristiche della strada, mancato rispetto delle precedenze, carenze documentali (veicoli non revisionati o privi di assicurazione) e, fattore estremamente allarmante, la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.Analizzando nel dettaglio le fasce temporali d’intervento emerge chiaramente come un vastissimo numero di questi 544 incidenti si verifichi durante le ore diurne. A tal riguardo un determinante e prezioso contributo nei rilievi dei sinistri stradali viene fornito delle Polizie Locali nei rispettivi centri urbani di competenza, in sinergia con i reparti dell’Arma. In quest’ottica, un auspicabile incremento delle dotazioni organiche dei Corpi di Polizia Locale permetterebbe di potenziare ulteriormente le attività di prevenzione e di accrescere i livelli di sicurezza sull’intero sistema viario ciociaro, la cui gestione strutturale risulta notoriamente complessa e articolata.