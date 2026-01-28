Frosinone – Biblioteca comunale “Turriziani”: sabato inaugurazione e intitolazione Sala Sperduti

Sabato 31 gennaio, alle ore 12, si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova sala posta al piano terra della Biblioteca comunale “Turriziani”, che sarà intitolata – come voluto dall’Amministrazione comunale e, in particolare, dal Sindaco Riccardo Mastrangeli – a due figure di grande rilievo del territorio: Giuseppe Sperduti, già preside dell’allora Istituto magistrale di Frosinone e fondatore dell’Accademia Teretina, e Agnese Sperduti, professoressa di greco del Liceo Classico Turriziani di Frosinone e vice preside.

La famiglia Sperduti, tramite lascito testamentario, ha donato alla Biblioteca comunale il proprio fondo librario di circa 10.000 volumi, di straordinario valore culturale e scientifico, dedicato in larga parte alla storia e alla cultura del territorio e comprendente, inoltre, testi di storia dell’arte, archeologia classica, arte contemporanea e letteratura classica, moderna e contemporanea.

La professoressa Agnese Sperduti, scomparsa prematuramente tre anni fa, aveva espresso la volontà di costituire un fondo librario dedicato alla memoria del padre Giuseppe, che tanto ha contribuito alla ricostruzione storica della città di Frosinone e dell’intera provincia.

“Questa donazione rappresenta un atto di straordinaria generosità e di profondo amore per la città – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Il Fondo Sperduti non è soltanto una preziosa raccolta libraria, ma un patrimonio identitario che restituiamo alla comunità, affinché continui a vivere, a essere studiato e tramandato alle future generazioni. Intitolare la nuova sala a Giuseppe e ad Agnese Sperduti significa rendere omaggio a due figure che hanno dedicato la propria vita alla conoscenza, alla scuola e alla cultura. È un momento carico di emozione per la città.

Allo stesso tempo, questa inaugurazione assume un valore ancora più significativo perché si inserisce nel percorso di riqualificazione della Biblioteca Turriziani portato avanti con determinazione dall’Assessore alla Cultura. Dopo anni di attese, restituiamo ai cittadini spazi rinnovati e accessibili, rafforzando il ruolo della biblioteca come presidio culturale, luogo di incontro e motore di crescita civile per l’intera comunità”.

Sabato 31 gennaio sarà inaugurata quindi la nuova sala al piano terra della biblioteca, frutto di un articolato intervento di riqualificazione realizzato nell’ultimo triennio. I lavori hanno interessato l’apertura e il recupero dei locali al piano terra, dove sono stati realizzati un nuovo front office e una sala incontri polifunzionale, con l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’adeguamento degli impianti tecnici e di sicurezza.

Ha sottolineato l’Assessore alla Cultura Simona Geralico: “Questo intervento restituisce alla città una biblioteca più moderna e funzionale. Abbiamo lavorato per rendere questo spazio realmente inclusivo e in grado di accogliere attività culturali, incontri e momenti di partecipazione, valorizzando al tempo stesso un luogo simbolo della nostra identità culturale. Un ringraziamento va rivolto a tutto il personale degli uffici comunali che ha permesso di raggiungere un risultato importante per tutta la città: dal direttore della Biblioteca, Angelo D’Agostini, al settore lavori pubblici e a quello delle finanze, in particolare all’ing. Alessandra Spaziani e al dott. Giovanni Sannino. Un ringraziamento, carico di commozione, va alla famiglia Sperduti per la generosa donazione che arricchisce in modo significativo il patrimonio documentario della città e rafforza il legame tra la biblioteca e la storia culturale del territorio”.

La riqualificazione consentirà inoltre di presentare istanza per l’inserimento della Biblioteca comunale “Turriziani” nell’Organizzazione Bibliotecaria Regionale (OBR), requisito fondamentale per accedere a contributi e finanziamenti regionali destinati allo sviluppo dei servizi culturali.

Correlati