Frosinone – Beverage e ristorazione, Incitti (FdI): ‘”Al via class action contro il governo”

Una class action contro il governo per le pesanti limitazioni subite dai titolari di bar, pub e ristoranti. È questa l’iniziativa nazionale di Fratelli d’Italia, raccolta nel Capoluogo dal dirigente, nonché giovane imprenditore del centro storico, Fernando Incitti.

”Chiederemo conto al Governo – ha dichiarato Incitti – con una class action forte e determinata che raccolga le ragioni di tutti noi commercianti del settore della ristorazione e beverage”.

”Questa drammatica emergenza è stata gestita in modalità grottesche e inadeguate – ha aggiunto Incitti – i contagi sono aumentati ugualmente e puntare il dito contro il nostro settore si è rivelata una scelta pericolosa e fallimentare”.

”Fratelli d’Italia ha deciso di evidenziare in modo ancor più intenso il proprio supporto al mondo della ristorazione e somministrazione bevande: noi titolari di tali attività, potremo aderire gratuitamente ad un’azione comune d’indennizzo con la quale far valere in giudizio i nostri interessi – ha concluso Incitti – a tal fine è necessario scrivere alla mail sosristoranti@fratelli-italia.it”

COMUNICATO STAMPA