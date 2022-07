Frosinone, ben otto gli indagati per la morte del piccolo Nicolò

Sono otto le persone finite nel registro degli indagati, per la morte del piccolo Nicolò, il bambino di 8 anni deceduto venerdì scorso presso l’ospedale Spaziani di Frosinone. L’ avviso inviato dalla Procura, è stato indirizzato al personale medico ed infermieristico in servizio nelle ore del decesso del piccolo. L’ autopsia è prevista per domani, e sarà necessaria per capire le effettive cause del decesso del piccolo di Alatri. Stasera, intanto, alle ore 21.30 veglia di preghiera presso la chiesa della contrada Mole Bisleti.

