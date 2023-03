Frosinone, Before Driving: conclusi gli incontri di formazione con le scuole superiori

Si è chiusa mercoledì mattina, all’IIS Volta di Frosinone, la prima parte relativa alla formazione del progetto “Before Driving”, volto a prevenire e contrastare gli abusi di sostanze e l’incidentalità stradale, con un’azione mirata a coinvolgere i ragazzi e le ragazze del capoluogo. Erano presenti gli assessori Maria Rosaria Rotondi e Valentina Sementilli; il comandante della Polizia locale, Donato Mauro; la dottoressa Maria Luisa Greci e l’avv. Mario Grieco. In apertura della giornata, ha portato il proprio saluto la dirigente dell’istituto che ha ospitato l’incontro, prof.ssa Maria Rosaria Villani. In platea, invece, gli studenti delle scuole superiori del capoluogo che, come da programma, trasmetteranno ai propri compagni quanto appreso nel corso delle iniziative previste dal progetto, tramite “peer education”. Parallelamente alla conclusione della sezione di formazione riservata agli istituti secondari di secondo grado, stanno iniziando le attività rivolte agli istituti secondari di primo grado. Gli alunni realizzeranno, poi, degli elaborati sul tema della sicurezza stradale che saranno presentati in coincidenza della chiusura dell’anno scolastico. Tra le opere annunciate anche un murale, che si potrà ammirare nella parte alta della città.

“La sicurezza è la priorità per automobilisti, motociclisti, pedoni, ciclisti; il diritto di circolare senza rischi, per sé stessi e per gli altri, riguarda, in una parola, tutti coloro che transitano sulle nostre strade – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – Da questa premessa è nato ‘Before Driving’, un progetto che tratta il tema della prevenzione della incidentalità in modo nuovo, formando i giovani in modo tale da renderli protagonisti e non semplici destinatari della campagna. Così facendo, il Comune di Frosinone intende sensibilizzare e, al tempo stesso, promuovere stili di vita sani, sviluppando la coscienza critica dei più giovani sugli enormi rischi di condotte pericolose per sé e per gli altri”.

“’Before Driving’ si rivolge ai giovani, coinvolgendo al tempo stesso l’intera cittadinanza – ha dichiarato l’assessore alla polizia locale Maria Rosaria Rotondi – Per raggiungere questo obiettivo, il progetto ha attuato diverse iniziative, distinte e complementari. Gli step relativi alla formazione dei giovani sono stati condotti attraverso incontri ad hoc con esperti, come quelli già avvenuti con il personale specializzato della Asl, della Polizia locale e come quello odierno con l’avv. Grieco, incentrato sulle conseguenze giuridiche, anche di tipo penale, delle condotte pericolose al volante. La formazione avverrà anche in ambito extrascolastico, mediante le scuole guida. C’è poi la formazione rivolta alle Forze di Polizia locale e provinciale, a cui vanno aggiunti gli interventi sul campo, unitamente al censimento e all’aggiornamento della segnaletica stradale, con supporto tecnologico”.

“Nelle aule si costruisce il futuro dei nostri ragazzi. A scuola, grazie al lavoro svolto quotidianamente dai dirigenti scolastici e dai docenti, i giovani acquisiscono competenze fondamentali non solo dal punto di vista didattico o professionale – ha dichiarato l’assessore all’istruzione Valentina Sementilli – Proprio nelle scuole, dunque, è necessario parlare di sicurezza e dell’importanza degli stili di vita sani, affinché si diffonda sempre più la cultura del rispetto, verso sé stessi e gli altri”.

Il progetto è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento delle politiche antidroga ed è stato avviato dal Comune di Frosinone, settore Polizia locale, in partenariato con la Asl di Frosinone, che cura lo sportello di supporto per i casi di tossicodipendenza e alcolismo. Gli esperti della Asl saranno sul campo, anche nei prossimi mesi, raggiungendo i luoghi maggiormente frequentati dai giovani, per attività di divulgazione e prevenzione.

COMUNICATO STAMPA