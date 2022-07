Frosinone, Battisti: “Rotatoria ASI 4 importante per zona industriale”

“Ancora un investimento per la zona industriale di Frosinone, grazie alla collaborazione tra Consorzio industriale del Lazio e Regione: con la rotatoria Asi 4, inaugurata oggi alla presenza del Governatore Zingaretti e del Presidente De Angelis, si mette a disposizione delle aziende locali una infrastruttura importante. L’investimento di circa 800 mila euro modernizza una porzione di territorio e migliora i servizi per l’intero agglomerato. Un’opera, peraltro, terminata in soli quattro mesi: segno di efficienza e di volontà di rendere il nostro territorio sempre più competitivo e in grado di attrarre nuove risorse. Il mio grazie a Zingaretti, De Angelis, Mallamo e a chi ha lavorato in questo progetto”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali.

COMUNICATO STAMPA