Frosinone, Battisti: “Per molti impossibile anche il ballottaggio, fatto lavoro importante”

“Auguro buon lavoro al nuovo Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli e alla sua Amministrazione”.

Così Sara Battisti, Consigliera regionale e Vicesegretaria del PD regionale.

“Tre mesi fa nessuno avrebbe mai pensato che saremmo arrivati a giocarci questa partita al ballottaggio: eravamo in una situazione di grande difficoltà, con il Partito Democratico diviso e la coalizione da ricostruire. Abbiamo fatto un lavoro straordinario che, oltre ad aver riunito intorno ad un progetto politico di rilancio della città le forze di centro sinistra e quelle civiche, ha consentito al Partito Democratico di essere il primo partito della città. Proprio da questi elementi ripartiamo con entusiasmo per avviare da subito un’opposizione costruttiva, ferma e puntuale nei confronti di un’amministrazione che non ci rappresenta. Ma soprattutto ripartiamo dai tantissimi giovani che hanno animato questa campagna elettorale e che rappresentano un patrimonio per il futuro. Grazie a Domenico Marzi per essersi messo nuovamente al servizio della sua città, a tutti i partiti della coalizione per il prezioso contributo, a Francesco De Angelis per la generosità, al Segretario provinciale del PD Luca Fantini, alla segreteria provinciale ed ai Giovani Democratici per l’organizzazione della campagna elettorale”.

“Molto soddisfacente – aggiunge – il risultato del Partito Democratico in tutta Italia, segno dell’importante lavoro che si sta facendo nei territori; è chiaro però che le sconfitte nei due capoluoghi del Lazio dovranno essere oggetto di una riflessione attenta finalizzata alla preparazione delle sfide elettorale che ci aspettano”.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO