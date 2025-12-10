Frosinone, Battisti (PD): Attivata Stanza per Audizioni Protette grazie a Collaborazione con Centro Antiviolenza

“L’inaugurazione di questo spazio rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della rete territoriale di contrasto alla violenza di genere. Garantire alle donne un luogo protetto e rispettoso in cui poter raccontare la propria esperienza significa offrire strumenti più efficaci per la tutela dei loro diritti e della loro dignità”.

Cosi in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico del Lazio, Sara Battisti, in occasione dell’attivazione della stanza per le audizioni protette presso il Comando dei Carabinieri di Frosinone, realizzata in collaborazione con il Centro Antiviolenza “Fammi Rinascere”.

“Il Centro Antiviolenza Fammi Rinascere svolge un ruolo prezioso e quotidiano nell’accompagnare le donne nei percorsi di protezione e libertà. La collaborazione con le forze dell’ordine e con gli enti locali è essenziale per rendere ogni intervento più umano, più attento e realmente utile. Contrastare la violenza di genere richiede competenze, ascolto, presenza costante e un sistema integrato che funzioni. Continueremo a lavorare per rafforzare la rete provinciale e regionale, affinché ogni donna trovi sostegno immediato, protezione e percorsi concreti di autonomia”.