Frosinone, Battisti (PD): “Alta Velocità e infrastrutture, opportunità strategica per il futuro del territorio”

“Giovedi a Frosinone ho partecipato al Consiglio comunale straordinario dedicato all’Alta Velocità e alle infrastrutture connesse: un’occasione cruciale per discutere del futuro sviluppo del nostro territorio, soprattutto in un momento storico caratterizzato da una grave crisi socioeconomica. Questo progetto rappresenta una grande opportunità anche per il miglioramento dei servizi ai pendolari che stanno vivendo situazioni drammatiche e per la valorizzazione turistica della provincia di Frosinone e del Lazio meridionale”.

Così in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico del Lazio, Sara Battisti, a margine dell’incontro che ha visto la partecipazione delle istituzioni locali e di numerosi sindaci del territorio.

“Il percorso per portare l’Alta Velocità nel Lazio meridionale – prosegue Battisti – nasce da lontano: già nel 2020, in piena pandemia, la Giunta guidata da Nicola Zingaretti avviò la sperimentazione dell’Alta Velocità prevedendo due fermate a Frosinone e Cassino, insieme al progetto per la realizzazione della stazione TAV a Ferentino. Una visione strategica che negli anni è stata confermata con proroghe e finanziamenti puntuali, permettendoci oggi di lavorare concretamente per arrivare alla posa della prima pietra. In questa fase è fondamentale raccogliere i dati derivanti dalla sperimentazione avviata e proseguire con un lavoro sinergico anche in Consiglio regionale, sede in cui chiederò in audizione ad hoc con tutti gli attori istituzionali e Ferrovie dello Stato. Il contributo di tutti i livelli istituzionali, incluso il Parlamento, sarà determinante per raggiungere l’obiettivo. Ringrazio il Sindaco Riccardo Mastrangeli, il Consiglio comunale di Frosinone e tutti i Sindaci intervenuti per l’importante momento di confronto che abbiamo vissuto oggi. Lo spirito costruttivo e unanime emerso sarà la chiave per portare avanti un progetto di tale rilevanza”.