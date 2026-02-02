Frosinone, Battisti – Fantini (PD): “Camilla Volante nella Segreteria nazionale dei Giovani Democratici, orgoglio per nostro territorio”

“L’elezione di Camilla Volante a Responsabile Università nella Segreteria nazionale dei Giovani Democratici rappresenta un risultato di grande valore politico e umano per la provincia di Frosinone e per l’intera comunità democratica del nostro territorio”.

Così Sara Battisti, consigliera regionale del Partito Democratico, e Luca Fantini, dirigente del Partito Democratico e già segretario provinciale, commentano la nomina di Camilla Volante, che rappresenterà la Federazione di Frosinone all’interno della Segreteria nazionale dei Giovani Democratici.

“Si tratta – proseguono – del frutto di un lavoro lungo e serio portato avanti negli anni dall’organizzazione giovanile del PD in provincia di Frosinone. Camilla è il simbolo di una militanza costruita giorno dopo giorno, con impegno, competenza e passione, nelle battaglie per la scuola, per l’università e per i diritti degli studenti. La sua elezione è il riconoscimento di un percorso, un risultato che dimostra come anche dalle realtà provinciali possano emergere figure capaci di contribuire con forza e responsabilità al dibattito politico nazionale. A Camilla va il nostro più sincero augurio di buon lavoro – concludono – certi che saprà interpretare questo ruolo con determinazione e senso di responsabilità, rappresentando al meglio i valori dei Giovani Democratici e portando con sé l’esperienza e le istanze della provincia di Frosinone”.