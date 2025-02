FROSINONE, BATTISTI E FANTINI (PD): CAPOLUOGO SOFFOCA NELL’INQUINAMENTO E VEDE FUGGIRE I SUOI GIOVANI

“Frosinone, secondo il rapporto di Legambiente, è la città più inquinata d’Italia e, dalle ultime classifiche pubblicate, una delle prime dieci per fuga di giovani. Tristi primati che certificano il fallimento delle destre al governo, incapaci di offrire risposte concrete ai cittadini e di costruire un futuro per le nuove generazioni”.

Così in una nota la consigliera regionale Pd del Lazio, Sara Battisti, e Luca Fantini segretario uscente del Partito Democratico e candidato alla segreteria.

“La qualità dell’aria a Frosinone è ormai un’emergenza sanitaria – aggiungono – eppure la destra che governa la Regione e il comune capoluogo continua a voltarsi dall’altra parte. Servono misure strutturali e investimenti seri per la mobilità sostenibile e non cambi di mobilità settimanali, il potenziamento del trasporto pubblico e la riconversione ecologica del tessuto produttivo. In consiglio regionale, ad esempio, sono stati presentati più volte emendamenti al bilancio per l’istituzione del registro rumori puntualmente bocciati dalla maggioranza Rocca. Invece, assistiamo solo a promesse vuote e provvedimenti inefficaci, mentre i cittadini pagano il prezzo di un’aria irrespirabile”.

A questo si aggiunge un altro dato allarmante: Frosinone è tra le città con il più alto tasso di fuga giovanile. “La nostra provincia – continuano gli esponenti dem – si sta svuotando perché i giovani non trovano opportunità. Le destre parlano di radici, ma costringono i ragazzi a partire per studiare e lavorare altrove. Senza investimenti in istruzione, ricerca, occupazione di qualità e politiche abitative accessibili, il declino è inevitabile. È necessario un cambio di passo. Non accetteremo che il nostro territorio venga condannato all’abbandono – concludono Battisti e Fantini – per l’incompetenza delle destre”.