Frosinone, Battisti: “Concorso Asl per amministrativi bloccato, presentata interrogazione”

“Ho depositato una interrogazione in consiglio regionale per chiedere informazioni al Presidente Rocca e alla giunta regionale in merito alla graduatoria relativa al concorso per 25 posti da Assistente Amministrativo Cat. C a tempo determinato della ASL di Frosinone. Lo scorso febbraio del 2023, infatti, la ASL di Frosinone ha pubblicato il suddetto Avviso con circa novecento partecipanti alla prima prova scritta. Nel corso dello svolgimento della successiva prova pratica si sono verificati problemi tecnici che ne hanno comportato l’annullamento e la ripetizione nel settembre 2023; la prova pratica ha visto l’ammissione alla prova orale di 262 candidati. In seguito allo svolgimento della prova orale, tra i mesi di novembre e dicembre 2023, sono risultati idonei 201 candidati ma la graduatoria non è stata pubblicata e non si è dato seguito alle assunzioni”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Partito democratico del Lazio.

“L’inserimento degli Assistenti Amministrativi a tempo determinato previsti dall’Avviso – spiega – risulta di fondamentale importanza vista la gravissima carenza di personale amministrativo della ASL di Frosinone che sta causando notevoli disservizi. L’espletamento delle procedure concorsuali ha comportato uno sforzo organizzativo ed economico non trascurabile. È necessario dare risposte ai partecipanti e concludere il l’iter concorsuale con l’obiettivo di coprire la grave carenza di organico. Auspico una pronta risposta – conclude – da parte della Regione Lazio”.

COMUNICATO STAMPA