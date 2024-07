Frosinone, bando per somministrazione alimenti e bevande in zona stadio

L’Amministrazione Comunale di Frosinone, mediante l’assessorato allo sviluppo economico di Valentina Sementilli, comunica che è stato pubblicato, all’indirizzo https://servizi.comune.frosinone.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=63498, l’avviso pubblico per l’occupazione degli spazi adiacenti lo stadio comunale “Benito Stirpe” ai fini della somministrazione di alimenti e bevande, in occasione del campionato di calcio di serie B, stagione 2024/2025.

L’avviso è indirizzato alle Imprese individuali o società, titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, che esercitano tale attività tramite autonegozio abilitato allo scopo. Nella planimetria allegata sono indicate le postazioni individuate dalla Polizia Locale.

L’ufficio preposto procederà alla formazione della graduatoria degli aventi diritto a seguito di esame delle domande pervenute entro le ore 24 del 22 luglio 2024. A tal fine, farà fede l’ora di invio nel portale telematico SUAP. Oltre tale termine ulteriori istanze non saranno prese in esame. A seguito della formazione della graduatoria finale l’ufficio preposto rilascerà l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico previa dimostrazione dell’avvenuto versamento del C.U.P. Le istanze dovranno pervenire al Comune di Frosinone, pena l’esclusione dal presente avviso, esclusivamente tramite il portale telematico SUAP “impresainungiorno”, corredate di dichiarazioni e allegati specificati nel bando. Gli ammessi potranno somministrare alimenti e bevande, ferme restando le prescrizioni delle ordinanze già emanate o che verranno di volta in volta emanate, solo per la disputa di gare ufficiali che si terranno all’interno dell’impianto sportivo e con decorrenza comunque dalla data di rilascio dell’autorizzazione da parte della competente unità operativa sviluppo economico e S.U.A.P.

Per informazioni o chiarimenti, è possibile rivolgersi al Comune di Frosinone contattando il responsabile del servizio, geom. Antonio Iacuissi: sviluppo.economico@comune.frosinone.it; antonio.iacuissi@comune.frosinone.it. Il responsabile del procedimento è il dirigente del settore gestione entrate, dott. Mauro Turriziani.

