Frosinone, bando per il nuovo dirigente dell’ambiente

L’amministrazione Ottaviani ha pubblicato sull’albo pretorio, all’indirizzo https://frosinone.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=49252&CSRF=afbb7c76e67f192bba4b8984a70eb00f, l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la copertura di un posto a tempo determinato, fino all’ 11/04/2023, di Dirigente Tecnico da destinare al Settore Ambiente e Mobilità.

Possono presentare domanda di manifestazione di interesse i soggetti collocati tra gli idonei nelle graduatorie in corso di validità, approvate da amministrazioni del medesimo comparto Funzioni Locali, in seguito all’espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale equivalente (Dirigente Tecnico). Nella domanda dovranno essere indicate la denominazione e la sede dell’Ente pubblico detentore della graduatoria segnalata e la data di approvazione della stessa, con indicazione della posizione nell’elenco di merito approvato dall’Ente. I soggetti dovranno comprovare il possesso dei requisiti di legge per l’accesso al posto da ricoprire; di essere idonei allo svolgimento delle mansioni in relazione alla posizione; di essere in possesso dei titoli di studio, abilitazioni, qualificazioni o altre specifiche idoneità contemplati dall’avviso, con abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere o Architetto. La domanda di manifestazione di interesse (da redigere utilizzando il modello A) debitamente sottoscritta a pena di esclusione e munita di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve essere indirizzata a: Comune di Frosinone, Servizio Personale, Via del Plebiscito, n. 1, 03100 Frosinone, e deve pervenire all’ente entro il termine perentorio del 1° marzo 2022, alle ore 11.

La domanda dovrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità: consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Frosinone (Piazza VI dicembre), tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 13, il lunedì e mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.30; spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con raccomandata 1 con avviso di consegna, o con qualsiasi altro mezzo (come il corriere espresso) al Comune di Frosinone, servizio del Personale, piazza VI Dicembre, 03100 Frosinone, con indicazione dell’oggetto “Concorso a tempo pieno ed determinato per n. 1 posto di Dirigente Tecnico”; a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo: pec@pec.comune.frosinone.it del Comune di Frosinone entro le ore 23.59 del giorno di scadenza del termine. L’oggetto della mail di trasmissione dovrà riportare, a pena di esclusione, la seguente dicitura: “Concorso a tempo pieno e determinato per n.1 posto di Dirigente”. Il Servizio Personale, una volta acquisito l’assenso dell’Ente titolare della graduatoria nei termini del regolamento, provvederà a contattare gli idonei della menzionata graduatoria. Verrà assunto l’idoneo ricoprente la posizione più elevata nella graduatoria tra quelli che avranno nei termini trasmesso la propria disponibilità. Successivamente, si procederà all’assunzione in servizio, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione in qualità di Dirigente Tecnico presso il Settore Ambiente e Mobilità a tempo determinato fino all’11/04/2023.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Personale del Comune Di Frosinone, al numero 0775/2656517 o all’indirizzo mail valeria.nichilo@comune.frosinone.it.

COMUNICATO STAMPA