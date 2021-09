Frosinone, bando per ambulanti temporanei

L’Ufficio Comunale preposto, sulla base della disponibilità delle postazioni contrassegnate a terra sul lato destro di Via A. Fabi, tratto intersezione Via Casaleno e attraversamento pedonale in corrispondenza chiosco edicola, direzione Viale Volsci, come concordato con la Polizia Locale, procederà al rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico per esercitare l’attività oggetto del bando sulla base delle domande pervenute entro il giorno 18/09/2021, in conformità alle disposizioni in materia di emergenza epidemiologica. Oltre tale termine ulteriori istanze non saranno prese in esame.

Le istanze dovranno pervenire al Comune di Frosinone in via telematica, tramite il portale telematico SUAP “impresainungiorno”. L’esercente dovrà, inoltre, essere in possesso polizza di assicurazione contro i danni a terzi, causati anche da scoppio, incendio ed esplosioni ed in generale dell’attività esercitata. In caso di domande eccedenti la disponibilità dei posti, la partecipazione degli esercenti ammessi avverrà secondo il metodo della rotazione, il cui esito sarà preventivamente comunicato agli interessati.

La richiesta non vincola l’Amministrazione, con riserva di ulteriori provvedimenti a seguito di decisioni da parte delle autorità competenti. Per informazioni è possibile contattare il numero 0775/2656613.

COMUNICATO STAMPA