Frosinone, bando “Attiva_mente”: attività gratuite e sostegno agli over 65

Promuovere il benessere, l’invecchiamento attivo e contrastare l’isolamento sociale delle persone anziane: è questo l’obiettivo di Attiva_mente, il progetto gratuito rivolto agli over 65 residenti nel Comune di Frosinone, per il quale è stato pubblicato il bando di partecipazione. L’iniziativa, finanziata dalla Regione Lazio nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021/2027, nasce dalla collaborazione tra Altri Colori, Consorzio Parsifal e Sport Popolare, in partenariato con il Comune di Frosinone e una rete di soggetti pubblici e privati.

Possono presentare domanda persone anziane che abbiano compiuto 65 anni, che vivano sole nel proprio domicilio, con un ISEE in corso di validità pari o inferiore a 20.000 euro, residenti nel Comune di Frosinone e che non siano già beneficiarie di servizi socio-sanitari analoghi. Non potranno accedere al progetto persone anziane con gravi limitazioni dell’autosufficienza e dell’autonomia personale.

Attiva_mente prevede un ampio ventaglio di attività gratuite, tra cui laboratori artistici e ricreativi, corsi di alfabetizzazione digitale, attività ludico-motorie come nuoto e ginnastica dolce, percorsi dedicati alla sicurezza urbana, all’educazione finanziaria e alla sana alimentazione, oltre a servizi di assistenza domiciliare, supporto alla persona e accompagnamento alla socializzazione. Le attività si svolgeranno principalmente presso il Centro sportivo WeSport di Frosinone.

“Attiva_mente rappresenta un intervento concreto a sostegno degli over 65 – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Investire sull’invecchiamento attivo significa rafforzare il tessuto sociale della nostra comunità e offrire opportunità reali di partecipazione, benessere e inclusione. L’Amministrazione comunale continua a lavorare in sinergia con il territorio per costruire una città sempre più attenta ai bisogni delle persone”.

“Con questo progetto – ha dichiarato l’Assessore al welfare Alessia Turriziani – mettiamo a disposizione strumenti concreti per migliorare la qualità della vita degli over 65, favorendo relazioni, autonomia e consapevolezza. Attiva_mente non è soltanto un insieme di attività, ma un percorso di accompagnamento che punta a valorizzare le capacità e le risorse delle persone, prevenendo situazioni di isolamento e fragilità”.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente online attraverso il form disponibile sul sito www.altricolori.com fino alle ore 24:00 del 16 marzo 2026. Per il supporto alla compilazione è possibile rivolgersi allo sportello del Portiere di Quartiere, presso il Centro sportivo WeSport in Via Po a Frosinone, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, oppure contattare il numero 393.2192729.