Frosinone, aziende per il sociale sostengono il Natale

Il Comune di Frosinone ha ricevuto in dono 100 pacchi nell’ambito del progetto Mobilità Sociale di BIG, Business Innovation Group, nato in collaborazione con l’associazione Enzimi fondata da Giuseppina Ciani. Le confezioni, donate al sindaco, Nicola Ottaviani, e alla comunità locale, contengono prodotti alimentari di prima necessità.

“Un sentito ringraziamento – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – deve essere rivolto al CEO di BIG, Marco Cicini, a Giuseppina Ciani e a tutta la squadra che ha partecipato al progetto, per aver realizzato una iniziativa dal forte impatto sociale, in un periodo ancora segnato da un’emergenza sociosanitaria che ha messo a dura prova le famiglie del capoluogo. Il Comune di Frosinone, in questo contesto così difficile, sta facendo la propria parte, per quanto di competenza, per trovare ogni soluzione che possa alleviare le criticità quotidiane di tutti i cittadini ma, all’interno di una comunità solidale, quale è quella che miriamo a costruire e a consolidare, tutti siamo chiamati a dare un contributo, secondo le proprie possibilità. E questo progetto, all’interno di una prospettiva tesa a promuovere il valore della coesione sociale, costituisce senz’altro un contributo importante”.

COMUNICATO STAMPA