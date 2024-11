Frosinone, avviso pubblico assegnazione aree settore alimentare

Il settore comunale sviluppo economico, coordinato da Valentina Sementilli, comunica che è online sull’albo pretorio del Comune di Frosinone (all’indirizzo https://servizi.comune.frosinone.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=65801&CSRF=944c8417caf11399444d96c4018cecb5) la procedura di selezione per l’assegnazione, per un periodo di 2 anni, di 13 aree pubbliche a posteggio.

La procedura è finalizzata al rilascio delle relative autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica fuori mercato per il settore alimentare al di fuori delle aree già assegnate.

Le aree pubbliche da destinare allo scopo risultano individuate come di seguito: Via Marco Tullio Cicerone (parcheggio fronte Villa Comunale); Piazza Ferrante; Piazza Romita (zona Madonna della Neve); Via Casilina Nord; Zona aeroporto (sede ARPA Lazio); Via G. Verdi/Via G. Puccini (ex passaggio a livello); Piazzale Europa (area parcheggio); Via Mezzacorsa (lato esterno parcheggio); Via Albinoni; Viale Michelangelo (ingresso Conservatorio di musica); Via G. Saragat (piazzola di sosta); Via Tiburtina (ex area demaniale); Via Gaeta S.S. 637 (lato ferrovia).

Le planimetrie illustrative delle aree oggetto di assegnazione sono allegate all’avviso e disponibili presso l’Unità Operativa Sviluppo Economico – S.U.A.P. sita in Piazza VI Dicembre nei giorni di ricevimento del pubblico (lunedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30 e il giovedì mattina dalle ore 09:00 alle ore 12:30).

Il servizio avrà una durata di 2 anni con decorrenza dal 01/01/2025 al 31/12/2026.

I requisiti di partecipazione alla selezione sono indicati nell’avviso. Il Comune esaminerà le domande regolarmente pervenute e formerà una graduatoria per ogni singolo posteggio messo a bando, sulla base dei criteri di priorità stabiliti.

La domanda di partecipazione da redigere secondo il fac-simile allegato al bando dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del 2 dicembre 2024, a mezzo pec (pec@pec.comune.frosinone.it), oppure mediante consegna a mano all’ufficio del protocollo del Comune di Frosinone sito in Piazza VI dicembre (orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il lunedì e il mercoledì dalle ore 15 alle ore 17). Per informazioni o chiarimenti inerenti al presente avviso e per l’eventuale richiesta di un sopralluogo nelle aree, è possibile rivolgersi al Comune di Frosinone facendo riferimento all’Unità Operativa Sviluppo Economico SUAP. Responsabile del Servizio Geom. Antonio Iacuissi; sviluppoeconomico@comune.frosinone.it.

