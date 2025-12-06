Frosinone: Avvio del secondo periodo di formazione per 8 Marescialli Allievi

La settimana scorsa i 9 marescialli Allievi giunti in provincia di Frosinone a metà settembre, al termine del primo periodo di formazione, hanno fatto rientro presso Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze per poi essere destinati ad altra sede per continuare il periodo di formazione c.d. “Training on the job”.

Questa mattina il Colonnello Gabriele Mattioli, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, ha accolto per un saluto di benvenuto gli 8 Marescialli Allievi che dopo il primo periodo di formazione svolto in altre Stazioni appartenenti alle Legioni Carabinieri del nord e sud Italia, sono stati destinati in Ciociaria per accrescere il loro bagaglio di competenze professionali.

Nella circostanza, dopo aver esortato i giovani al massimo impegno e al senso di responsabilità, ha evidenziato che la loro presenza nelle Stazioni della Provincia di Frosinone non rappresenta soltanto un momento di formazione di straordinaria rilevanza per loro, ma costituisce anche un valore aggiunto per le comunità locali, che potranno beneficiare del loro entusiasmo e delle competenze professionali già acquisite nel primo periodo di formazione in altre realtà territoriali. .

La novità è infatti che il terzo anno del percorso di formazione viene effettuato non all’interno della scuola ma presso i reparti territoriali nella modalità cosiddetta “Training on the job”, che offre ai giovani militari l’opportunità di affiancare direttamente i Comandanti delle Stazioni Carabinieri diffuse sul territorio nazionale e di confrontarsi con le esigenze quotidiane della popolazione e con le peculiarità di questa terra meravigliosa.

Il programma prevede tre diversi periodi di impiego presso reparti territoriali distribuiti in aree geografiche differenti del Paese (nord, centro e sud Italia), così da garantire un percorso di crescita completo e diversificato. Per circa dieci settimane, i Marescialli Allievi, che hanno giurato prima di giungere ai comandi territoriali, alterneranno lo studio universitario in Scienze Giuridiche della Sicurezza – seguito a distanza con i docenti dell’Università di Firenze e con gli istruttori della Scuola – con le attività operative e di contatto diretto con i cittadini.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Arma volto a garantire una formazione sempre più aderente alle reali necessità del territorio e delle popolazioni, preparando al meglio i futuri comandanti a un ruolo complesso e centrale nella vita delle comunità. La nuova modalità di addestramento costituisce un investimento sul futuro volto a rafforzare ulteriormente il legame di fiducia e vicinanza tra i Carabinieri e i cittadini.

Gli otto neo Marescialli, 6 uomini e 2 donne, in queste ore sono già operativi presso i Comandi Stazione di Casalvieri, Roccasecca, Cassino, Arce, Fiuggi, Pofi, Ripi e Alatri.