Frosinone: avvicendamento in Giunta, con Angelo Retrosi

“Gli enti locali prevedono un equilibrio costante tra i singoli gruppi consiliari e i rispettivi assessori di riferimento presenti in Giunta, poiché il Sindaco, essendo lui stesso un membro del Consiglio comunale, rappresenta il collegamento tra i diversi organi di un Municipio – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – Tutto questo prescinde dalla fiducia personale, politica ed amministrativa che un Sindaco può riporre in assessori di grande spessore come Fabio Tagliaferri, poiché le norme sulla disciplina e l’organizzazione degli organi elettivi sono dettate dal Testo Unico sugli enti locali, sicuramente da rivedere, ma pur sempre legge dello Stato. Su indicazione del gruppo consiliare di riferimento, quindi, è stato effettuato l’avvicendamento in Giunta, con l’ingresso dell’Avv. Angelo Retrosi”.

