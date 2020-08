Frosinone, avanti con i lavori anti-covid nelle scuole

L’amministrazione Ottaviani è attualmente al lavoro – alla luce delle linee guida redatte dal Ministero in questa particolare fase dell’emergenza sanitaria – sugli accorgimenti e le misure necessarie per assicurare la tutela del diritto allo studio degli alunni e della salute di tutti, alunni, insegnanti, dirigenti e personale non docente, oltre che delle loro famiglie, relativamente alle attività previste nell’anno scolastico 2020/2021. In tal senso si inserisce anche la nomina del Rup e del gruppo di lavoro, mediante il settore lavori pubblici coordinato dall’assessore Fabio Tagliaferri, relativamente all’ Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. L’amministrazione è infatti risultata beneficiaria di un contributo di € 230.000,00 da parte del Ministero dell’istruzione per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti. il Dirigente del Settore LLPP e Manutenzioni, arch. Sorrentino, ha assunto quindi al proprio Ufficio l’incarico di “Responsabile Unico del Procedimento” (RUP) relativo ai lavori in oggetto, provvedendo inoltre all’individuazione del “Gruppo di lavoro” costituito da personale del Settore Lavori Pubblici. Proseguono intanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutti i plessi scolastici del territorio: l’amministrazione Ottaviani sta proseguendo, dunque, nella riqualificazione edilizia del patrimonio scolastico di competenza comunale, su cui sono stati investiti, nel corso degli ultimi anni, oltre due milioni di euro sia sotto il profilo della staticità che della sicurezza generale e della riqualificazione dei singoli plessi. Le risorse finanziarie che il Comune di Frosinone riesce a reperire, anche attraverso gli oneri concessori e gli altri introiti generati dalle attività amministrative dell’ufficio urbanistica, vengono, infatti, reimpiegate prioritariamente per la manutenzione dei plessi pubblici, con un’attenzione particolare per le scuole e per i luoghi di socializzazione collettiva.

COMUNICATO STAMPA

