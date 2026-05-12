Frosinone AV MedioLazio, la svolta che cambia il futuro della Ciociaria

La Ciociaria si prepara a diventare uno snodo strategico della mobilità nazionale ed europea. Con il progetto “Frosinone AV MedioLazio” prende forma una visione che va ben oltre la realizzazione di una semplice stazione ferroviaria: l’obiettivo è creare una nuova centralità capace di collegare il territorio con Roma, il Nord Italia, il Sud e le principali direttrici europee. Un’infrastruttura destinata a trasformare il volto della provincia, aprendo nuove prospettive per sviluppo economico, turismo, lavoro e investimenti. Il progetto dell’Alta Velocità rappresenta infatti una sfida decisiva per rafforzare il ruolo della Ciociaria all’interno delle grandi reti della mobilità moderna.

L’idea di “MedioLazio” punta a fare di Frosinone un hub strategico, baricentrico rispetto ai collegamenti nazionali, in grado di ridurre distanze e tempi di percorrenza, favorendo al tempo stesso crescita e competitività per imprese e cittadini. Il messaggio lanciato oggi è chiaro: il futuro del territorio non è più una promessa lontana, ma un percorso concreto che sta prendendo forma. E la sensazione condivisa è che la Ciociaria sia finalmente pronta a giocare un ruolo da protagonista nel cuore delle connessioni italiane ed europee.