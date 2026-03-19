Frosinone, auto sfonda il parapetto del ponte e resta sospesa sul fiume: paura tra l’Alberata e Fontana Bussi

Momenti di grande paura questa mattina a Frosinone, dove un rocambolesco incidente stradale ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Una vettura ha infatti sfondato il parapetto di un ponte rimanendo in bilico sul fiume dopo lo scontro con un’altra auto.

Il sinistro si è verificato lungo la stretta strada a senso unico che dall’Alberata scende verso la zona di Fontana Bussi. Coinvolte nell’impatto una Renault e una Tesla. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Frosinone intervenuti sul posto, si sarebbe trattato con ogni probabilità di un tamponamento: la Tesla avrebbe urtato la Renault che, a seguito dell’impatto, ha perso il controllo finendo contro il parapetto del ponte e sfondandolo.

L’auto è rimasta sospesa nel vuoto, con parte della vettura a sbalzo sul corso d’acqua sottostante, generando attimi di forte apprensione tra i presenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla donna alla guida della Renault, rimasta ferita nello scontro. Presenti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nel recupero dei veicoli coinvolti.

Le operazioni di soccorso e i rilievi della Polizia Locale hanno provocato forti rallentamenti alla circolazione.

Foto Penna e Spada