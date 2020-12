Frosinone – Auto rubata e rimessa in circolazione con telaio contraffatto: carrozziere denunciato per ricettazione

Continua incessante da parte della Polizia Stradale di Frosinone l’attività di contrasto al traffico illecito dei veicoli, anche in ottemperanza alle disposizioni impartite al riguardo dal Questore di Frosinone.Dopo gli arresti ed i numerosi sequestri di veicoli effettuati negli ultimi mesi, nella giornata di ieri nella zona di Ferentino, durante i normali controlli amministrativi presso le carrozzerie, è stata sottoposta a sequestro una Fiat 500 con il telaio contraffatto risultata compendio di furto. Il titolare della carrozzeria è stato denunciato a piede libero per ricettazione.Sempre nell’ambito dell’attività tipica della specialità della Polizia Stradale, sono stati svolti approfonditi controlli con particolare riferimento alle violazioni del Codice della Strada in materia di trasporto merci e passeggeri. In questo ambito, nel territorio del comune di Cassino, sono state effettuate varie contestazioni contravvenzionali, relative ai sovraccarichi, cioè al trasporto di merci oltre il peso consentito riportato sulla carta di circolazione, alla mancata osservanza delle norme alimentari nel trasporto di merci deperibili, ed al trasporto abusivo fuori licenza, il tutto per un totale di 85 punti decurtati.

COMUNICATO STAMPA

Correlati