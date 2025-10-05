Frosinone – Auto fuori strada : due feriti gravi

Frosinone – Momenti di paura questa mattina in via Cavoni, dove si è verificato un incidente stradale autonomo che ha coinvolto un solo veicolo. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto ha perso il controllo ed è finita fuori strada.A bordo si trovavano due persone, un uomo e una donna di nazionalità straniera, entrambi rimasti gravemente feriti. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente sul posto, prestando le prime cure e disponendo il trasferimento d’urgenza in ospedale.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, e gli agenti della Polizia Locale di Frosinone, coordinati dal comandante Dino Padovani, per i rilievi di rito. La circolazione lungo via Cavoni ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo. Le indagini sono tuttora in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare le eventuali cause della perdita di controllo del mezzo. Foto archivio

