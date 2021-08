Frosinone, atto intimidatorio alla commissaria dei consorzi di bonifica dott.ssa Ruffo: la solidarieta’ del Presidente Pompeo

“Esprimo un sincero sentimento di vicinanza e solidarietà alla dottoressa Stefania Ruffo, commissario dei Consorzi di bonifica della provincia di Frosinone, vittima di un vile atto intimidatorio ai danni della sua auto. Oltre ad essere un gesto assolutamente esecrabile e da condannare senza appello, pensare di poter fermare l’azione costruttiva della dottoressa Ruffo che a breve porterà al riassetto dei Consorzi di bonifica dopo un percorso delicato e difficile, appare privo di qualsiasi logica. Alla commissaria Ruffo vanno la mia vicinanza e la mia stima per il lavoro e l’impegno dimostrati e di cui abbiamo avuto occasione di parlare nella giornata di ieri, con la firma della convenzione tra Provincia e Consorzi. Confidiamo, come sempre, nella solerzia e nella preziosa opera delle forze dell’ordine per risalire ai responsabili di questo ignobile gesto”. Così il presidente della Provincia, Antonio Pompeo, sull’episodio che ha visto coinvolta la commissaria Ruffo, a cui sono state manomesse le ruote dell’auto.

