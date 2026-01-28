Frosinone – Attivo l’Ambulatorio di sostegno psicoterapeutico per il paziente oncologico

La ASL di Frosinone rafforza il proprio impegno nella presa in carico globale dei pazienti oncologici con l’attivazione di un Ambulatorio di Sostegno Psicologico e Psicoterapeutico dedicato.Il servizio, affidato alla dottoressa Caramia, è rivolto sia ai pazienti seguiti dal reparto di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale “F. Spaziani” di Frosinone e inseriti nel PDTA Testa-Collo, grazie alla collaborazione con il Dr. Andrea Marzetti, Direttore della UOC ORL e Chirurgia Maxillo-Facciale, e con la Dr.ssa Giuseppina Greco, Responsabile del Day Service ORL di Frosinone, Anagni e Alatri, sia a tutte le persone affette da qualsiasi patologia oncologica che necessitino di un supporto psicologico qualificato.L’Ambulatorio nasce nell’ambito della specialistica ambulatoriale interna convenzionata e si inserisce pienamente nel modello di integrazione ospedale-territorio promosso dal DM 77/2022. L’obiettivo è offrire un sostegno che accompagni il paziente non solo nel percorso clinico, ma anche nella gestione della sofferenza psichica e del disagio emotivo che spesso accompagnano la diagnosi e i trattamenti oncologici.L’attivazione dell’Ambulatorio si colloca in continuità con le politiche regionali che negli ultimi mesi hanno rafforzato l’attenzione al benessere psicologico dei malati oncologici, come il Bonus Psiconcologia promosso dalla Regione Lazio.Il servizio è operativo in tre sedi del territorio provinciale, per garantire la massima accessibilità ai cittadini: a Frosinone l’Ambulatorio è attivo presso il Poliambulatorio di via Mazzini il martedì dalle 14 alle 16; a Isola del Liri presso il Poliambulatorio Ex Inam, sempre il martedì, dalle 8 alle 13; ad Atina, nella Casa della Salute, il giovedì dalle 8 alle 18.L’accesso è possibile attraverso il PDTA Testa-Collo oppure direttamente con impegnativa dello Specialista o del Medico di Medicina Generale riportante la dicitura ‘Prima Visita Psichiatrica (paziente oncologico)’. Le visite successive vengono concordate e programmate insieme al paziente, in un percorso di continuità e accompagnamento. Foto archivio

