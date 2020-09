Frosinone, attivo il trasporto scolastico

È disponibile sul sito del Comune di Frosinone (https://trasparenza.comune.frosinone.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=488511) il modulo per la richiesta relativa al trasporto scolastico.

Nel modello è inclusa la sezione riguardante la quota annua da corrispondere, stabilita secondo ISEE: da € 0 a € 12.000,00, è pari a € 396,00; oltre € 12.000,00, è pari a € 911,00.

È possibile richiedere la rateizzazione del pagamento della quota annua in 3 tranche secondo il seguente prospetto: con ISEE da € 0 a € 12.000,00, prima rata di 132,00 euro entro il 30.09.2020; seconda del medesimo importo, entro il 31 dicembre e terza, sempre del medesimo importo, entro il 31 marzo 2021.

Per ISEE oltre € 12.000,00, prima rata entro il 30 settembre di € 303,66; seconda e terza del medesimo importo rispettivamente entro 31 dicembre e 31 marzo. L’attestazione o le attestazioni di versamento della quota annuale o le attestazioni di versamento delle

singole rate devono essere obbligatoriamente inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: roberta.ditullio@comune.frosinone.it.

Al modulo va allegata la seguente documentazione (necessaria ai fini dell’accoglimento della istanza di iscrizione al Servizio): documento di identità del richiedente in corso di validità;

certificazione I.S.E.E corrente, sulla base della normativa vigente (D.P.C.M. 5.12.2013 n. 159),

corredata della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). In caso di mancata presentazione della

certificazione I.S.E.E., verrà applicata la tariffa massima. Il Comune di Frosinone si riserva di determinare l’effettiva erogazione del Servizio e/o la modifica delle Linee, sulla base delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento del contagio da SARS COV-2 oltre che delle indicazioni fornite dai Dirigenti Scolastici in virtù della nuova organizzazione dei plessi scolastici.

Sul sito, al link indicato, sono indicati anche i percorsi della Linea 1 e della Linea 2 con le scuole servite.

COMUNICATO STAMPA