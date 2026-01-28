Frosinone – Attività antidroga della Polizia di Stato. Denunciato in stato di libertà un uomo

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Frosinone ha denunciato un individuo, di 58 anni, residente nella parte bassa del capoluogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo “Hashish”.In particolare, personale della Squadra Mobile della Questura di Frosinone, nel corso di un servizio specifico finalizzato al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, coadiuvati da una squadra cinofili antidroga di nettuno, sulla scorta di pregresse attività info-investigative, effettuavano una perquisizione personale e domiciliare a carico del soggetto che portava al rinvenimento di circa 137 grammi di sostanza stupefacente del tipo “Hashish”. Ulteriori servizi finalizzati al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, saranno eseguiti dalla Polizia di Stato nei prossimi giorni. Foto archivio

Correlati