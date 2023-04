Frosinone, attivati nuovi progetti lavorativi per il Reddito di Cittadinanza

In partenza due nuovi progetti nell’ambito dei Puc (Progetti Utili alla collettività) previsti per il Reddito di Cittadinanza, su indirizzo dell’assessore al welfare e alle politiche sociali, Fabio Tagliaferri.

“Tutti gli interventi promossi dai Puc presentano caratteristiche di utilità sociale, civica e solidaristica e si fondano sul presupposto e principio normativo dell’impegno dei percettori del RdC in attività destinate a contribuire al miglioramento della qualità di vita e del benessere della comunità”, ha dichiarato il Sindaco, Riccardo Mastrangeli.

“Entrambi i progetti – ha dichiarato l’assessore Fabio Tagliaferri – sono promossi dal Comune di Frosinone. Il primo, “Data Entry Ufficio Ragioneria”, prevede, negli uffici di piazza VI dicembre, il supporto all’attività di segreteria in collaborazione con il personale dipendente e include inoltre la collaborazione nei servizi di smistamento posta, archiviazione e riordino dell’archivio. Il secondo, “Data Entry Ufficio Casa”, nella sede di via Armando Fabi, prevede attività di supporto al personale dipendente in relazione alla segreteria e all’accoglienza dei cittadini, unitamente alla collaborazione nei servizi di inserimento dati, smistamento posta, archiviazione e riordino dell’archivio”.

Il Servizio Sociale professionale e il Centro per l’impiego selezioneranno i nominativi rispetto al numero di partecipanti di competenza e rispetto alle attitudini rilevate in fase di presa in carico. Verrà effettuata una formazione specifica prima dell’avvio operativo dell’attività.

I progetti andranno a unirsi, così, a quelli già attivati nel capoluogo nei mesi scorsi, mediante la manifestazione di interesse “ValoreComune” del Distretto B, di cui Frosinone è capofila, per l’individuazione di soggetti pubblici e del terzo settore disponibili ad avviare proprie iniziative utili alla collettività per conto dell’amministrazione comunale.

COMUNICATO STAMPA