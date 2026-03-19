Frosinone, Attiva_mente: iscrizioni prorogate al 16 aprile

È stata prorogata fino al 16 aprile 2026 la scadenza del bando per partecipare ad Attiva_mente, il progetto gratuito dedicato agli over 65 pensato per promuovere il benessere, l’invecchiamento attivo e contrastare l’isolamento sociale. Contestualmente, la partecipazione è stata estesa a tutte le persone over 65 residenti nella Regione Lazio, ampliando in modo significativo la platea dei potenziali beneficiari. L’iniziativa, finanziata dalla Regione Lazio nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021/2027, nasce dalla collaborazione tra Altri Colori, Consorzio Parsifal e Sport Popolare, in partenariato con il Comune di Frosinone e una rete di soggetti pubblici e privati.

Possono presentare domanda persone che abbiano compiuto 65 anni, che vivano sole nel proprio domicilio, con un ISEE in corso di validità pari o inferiore a 20.000 euro, residenti nella Regione Lazio e che non siano già beneficiarie di servizi socio‑sanitari analoghi. Non potranno accedere al progetto persone con gravi limitazioni dell’autosufficienza e dell’autonomia personale.

Attiva_mente prevede un ampio ventaglio di attività gratuite, tra cui laboratori artistici e ricreativi, corsi di alfabetizzazione digitale, attività ludico‑motorie come nuoto e ginnastica dolce, percorsi dedicati alla sicurezza urbana, all’educazione finanziaria e alla sana alimentazione, oltre a servizi di assistenza domiciliare, supporto alla persona e accompagnamento alla socializzazione. Le attività si svolgeranno principalmente presso il Centro sportivo WeSport di Frosinone.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente online attraverso il form disponibile sul sito www.altricolori.com fino alle ore 24:00 del 16 aprile 2026. Per il supporto alla compilazione è possibile rivolgersi allo sportello del Portiere di Quartiere, presso il Centro sportivo WeSport in Via Po a Frosinone, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, oppure contattare il numero 393.2192729.

“La proroga dei termini e l’ampliamento della platea dei partecipanti – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – rappresentano un passo ulteriore per rendere Attiva_mente ancora più inclusivo ed efficace. Si tratta di un progetto che conferma l’attenzione dell’Amministrazione, in sinergia con il territorio, nei confronti della qualità della vita delle persone over 65, promuovendo occasioni concrete di socialità, autonomia e benessere. Ampliare l’accesso significa rafforzare il ruolo della comunità come rete di supporto e partecipazione attiva”.