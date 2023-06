Frosinone, attestato di benemerenza per il luogotenente Angelo Pizzotti

“Per il lungo periodo di comando, profuso con incessante impegno nei 47 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, di cui 33 presso la Compagnia di Frosinone, conseguendo importanti e brillanti successi investigativi, manifestando singolari doti di altruismo e abnegazione nel corso dell’attività svolta nella nostra Città, a favore e tutela della collettività, sempre al servizio dei Cittadini e delle Istituzioni”: con questa motivazione, il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, a nome dell’amministrazione comunale, ha conferito ieri l’attestato di benemerenza al Cav. Uff. Angelo Pizzotti.

All’iniziativa hanno preso parte anche l’assessore Angelo Retrosi e i consiglieri comunali Fabrizio Cristofari, Andrea Turriziani, Angelo Pizzutelli e Giovambattista Martino, insieme ai familiari, ai colleghi e agli amici del luogotenente Pizzotti.

“Il conferimento dell’attestato di benemerenza – ha dichiarato il Sindaco Mastrangeli – costituisce il sincero tributo di gratitudine che l’amministrazione e, quindi, tutta la città di Frosinone, rivolgono al luogotenente Pizzotti, che veste oggi la divisa per l’ultima volta. Una divisa, la sua, che ha onorato in modo straordinario in tanti anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri e nei tanti anni trascorsi nella città di Frosinone”.

