Frosinone, attacco al BRT: “Progetto fallimentare e città nel caos

Riguardo il BRT, tanto di moda nella recente discussione politica, riportiamo quando e quanto abbiamo dichiarato e portato avanti in questi anni da consiglieri comunali. 16 luglio 2024 : “necessario affiancare al progetto un coinvolgimento della cittadinanza attraverso un’azione di formazione ed informazione”. 29 settembre 2024 : “rispetto al Brt e alla viabilità, da parte dell’amministrazione le risposte giungono controverse, frammentarie, deludenti, poco chiare e non esplicative… gestione oligarchica sovente eterodiretta….noi amministratori dobbiamo evitare la morte civile di Frosinone e soprattutto di Frosinone bassa che vive tra pezze di asfalto sui buchi, strade a senso unico, traffico impazzito ….le opportunità non debbono trasformarsi in calamità (BRT)”. 9 ottobre 2024 : “Se da una parte via Marittima, ormai da tempo, risulta scarsamente trafficata….. di contro le strade parallele, in particolare via Fontana Unica, sono divenute ad altissima intensità di traffico con ingorgo frequente… sovraccarico reale di inquinanti, che potrebbe risultare significativo e penalizzante dal punto di vista sanitario….l’Associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente di Frosinone ha inteso interessarsi dell’epidemiologia relativa agli abitanti di via Fontana Unica riferendosi alle malattie cardiovascolari e respiratorie in particolare”. 19 agosto 2025 : “la supponenza di chi non ha mai voluto ascoltare altre voci, se non le tre o quattro solite di sempre, personaggi inquietanti nel dire ed ancor più nel fare, mai interconnessi, maestri, veri fattori del caos e fautori delle spese purché si facciano.

Incapacità totale di realizzare un progetto compiuto, svilito e paralizzato da una banale circolare elettrica, su gomma. Persi dietro “le cariole” di asfalto di Via Marittima, dietro i metri, le misure ed i fornitori di pulmini, impegnati in un cronico disfacimento e rifacimento di improbabili e mal comprese, mal pubblicizzate e mal utilizzate piste ciclabili”. 24 novembre 2025 : “Ridotto, da tre anni, ad un dibattito incentrato e concentrato esclusivamente su ipotesi di ricerca di percorsi mutati e mutevoli, dichiarati e smentiti, una banale circolare elettrica su gomma, che appare avulsa da ogni altra contestualizzazione di ripresa ambientale…. Il Gruppo FutuRa, nel mentre critica l’approssimazione, la superficialità e l’incapacità dimostrata dall’amministrazione nel realizzare un progetto vero, onnicomprensivo, compiuto… rifugge- IERI COME OGGI- anche le polemiche a comando, sollevate ad arte, a cadenza, secondo gli interessi personali del momento da parte di oppositori altrimenti compiacenti, con cangianti posizioni sul tragitto, in funzione di richieste altre, accolte o rifiutate”. 22 marzo 2026 : “Frosinone nel caos traffico: una città senza visione in preda all’improvvisazione…Il BRT, farsa di una banale circolare con motore elettrico su gomma contrabbandata per opera santifica per traffico e viabilità. Una catastrofe per ora”. Ci siamo opposti con tutte le nostre forze secondo le nostre possibilità e le nostre capacità, non solo con dichiarazioni alla stampa e con contrasto consiliare, ma anche con fatti concreti di massima rilevanza: 19 novembre 2024 : noti i primi risultati dell’indagine sulla salute dei residenti di Via Fontana Unica, strada investita da un aumento del traffico a seguito delle modifiche alla viabilità portate avanti dal comune. “ Risultati necessitano di una urgente attenzione sanitaria ” Promotori dello studio la dottoressa Teresa Petricca e il dottor Giovambattista Martino, rispettivamente responsabile scientifica e coordinatrice dell‘Associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente di Frosinone. Consiglieri comunali (minacciati di denuncia nel corso del Consiglio Comunale per aver svolto l’indagine epidemiologica a Fontana Unica). 3 settembre 2025 : Un esposto segnalazione alla Corte dei Conti di Roma Procura Generale è stato inoltrato da Fare Verde Provincia di Frosinone in accordo con il gruppo FutuRa….per chiedere una verifica amministrativa contabile rispetto le piste ciclabili e la viabilità, opere pubbliche prima costruite, poi rimosse, poi ancora verniciate sull’asfalto e quindi scolorite, con l’aggiunta di un cospicuo residuo di plastiche delimitanti i percorsi , acquistate e poi, come di evidenza, accatastate senza utilizzo.( Fare Verde Frosinone : Giovambattista Martino Presidente – Teresa Petricca Responsabile Scientifica – Consiglieri Comunali). Che altro dire e cosa altro avremmo potuto fare? Quando abbiamo cercato di interrompere questo “scempio” tanti, troppi in soccorso del BRT e dell’Amministrazione. Ancora ora solo dibattiti, confronti e richieste di spiegazioni sul percorso del BRT, forse ora come allora funzionali a personalismi e magari indirizzati ad evitare altri argomenti indicativi dello stato impietoso di Frosinone. Una città sotto assedio. Solo qualche esempio: appalto rifiuti, scuola Pietrobono, TARI, inquinamento, debiti fuori bilancio, amianto disseminato, Via le Lame, classifiche illeggibili, centro per l’impiego, calo demografico, centro storico, commissione consiliare d’indagine sui rifiuti negata, spettro del forno crematorio inceneritore al centro della città, mentre il BRT imperversa e catalizza tutte le attenzioni.

Giovambattista Martino Teresa Petricca