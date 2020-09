Frosinone, assemblea pubblica per il PUMS.

Saranno sottoposti alla valutazione del consiglio comunale il Piano Urbano del Traffico e il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Frosinone.I due piani rientrano nell’ambito delle iniziative dell’amministrazione Ottaviani per la pianificazione del sistema della mobilità territoriale in un’ottica green e partecipativa. Il Put, recentemente aggiornato, analizza la mobilità da un punto di vista prettamente tecnico, mentre il Pums è uno strumento di pianificazione strategica capace di sviluppare una visione di sistema della mobilità cittadina, proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema. Obiettivo principale del PUMS, redatto da una società specializzata con il coordinamento dell’assessore alla Polizia Municipale, Nohemy Graziani e del comandante Donato Mauro, con i settori comunali della mobilità, dell’ufficio tecnico e urbanistico, è il miglioramento dell’accessibilità delle persone alle aree urbane attraverso sistemi di trasporto sostenibili ed efficaci. Rispetto ad altri strumenti di pianificazione, il PUMS mette al centro le persone e le loro esigenze; per questo, punto fondamentale per lo sviluppo del PUMS è la partecipazione attiva dei cittadini e dei portatori d’interesse del sistema della mobilità. Per avere un quadro quanto più completo delle richieste e delle segnalazioni dei cittadini, l’amministrazione comunale inviterà i referenti delle organizzazioni e delle istituzioni all’incontro che si terrà la prossima settimana al fine di esprimere indicazioni e proposte, che concorreranno a definire obiettivi e indirizzi strategici della mobilità sostenibile del Comune. In particolare, venerdì 2 ottobre alle 18.30 presso la Casa della Cultura, si potrà partecipare all’assemblea pubblica dedicata al PUMS tramite prenotazione, in presenza, oppure tramite piattaforma online.Saranno sottoposti alla valutazione del consiglio comunale il Piano Urbano del Traffico e il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Frosinone.I due piani rientrano nell’ambito delle iniziative dell’amministrazione Ottaviani per la pianificazione del sistema della mobilità territoriale in un’ottica green e partecipativa. Il Put, recentemente aggiornato, analizza la mobilità da un punto di vista prettamente tecnico, mentre il Pums è uno strumento di pianificazione strategica capace di sviluppare una visione di sistema della mobilità cittadina, proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema. Obiettivo principale del PUMS, redatto da una società specializzata con il coordinamento dell’assessore alla Polizia Municipale, Nohemy Graziani e del comandante Donato Mauro, con i settori comunali della mobilità, dell’ufficio tecnico e urbanistico, è il miglioramento dell’accessibilità delle persone alle aree urbane attraverso sistemi di trasporto sostenibili ed efficaci. Rispetto ad altri strumenti di pianificazione, il PUMS mette al centro le persone e le loro esigenze; per questo, punto fondamentale per lo sviluppo del PUMS è la partecipazione attiva dei cittadini e dei portatori d’interesse del sistema della mobilità. Per avere un quadro quanto più completo delle richieste e delle segnalazioni dei cittadini, l’amministrazione comunale inviterà i referenti delle organizzazioni e delle istituzioni all’incontro che si terrà la prossima settimana al fine di esprimere indicazioni e proposte, che concorreranno a definire obiettivi e indirizzi strategici della mobilità sostenibile del Comune. In particolare, venerdì 2 ottobre alle 18.30 presso la Casa della Cultura, si potrà partecipare all’assemblea pubblica dedicata al PUMS tramite prenotazione, in presenza, oppure tramite piattaforma online.

comunicato stampa