Frosinone – Assemblea dell’Egato. Gianluca Quadrini, approvati i punti all’ordine del giorno

Prima assemblea dell’Egato Frosinone, l’ente per la gestione dei rifiuti provinciali, del neo eletto Presidente della Provincia, Luca Di Stefano. Tre i punti all’ordine del giorno, tutti approvati, l’approvazione dello Statuto, l’approvazione della convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 e la nomina del Revisore dei Conti. “È importante che la nostra provincia non venga più considerata un raccoglitore di rifiuti.” Così Gianluca Quadrini, Presidente della Commissione Ambiente della Provincia di Frosinone, commenta l’esito dell’assemblea avvenuta presso Palazzo Iacobucci. “Il nostro territorio ha pagato un gran prezzo per attendere a lungo decisioni che riguardassero il benessere e la salute dell’ambiente e dei cittadini. Bisognava assolutamente trovare una soluzione adeguata che mettesse fine a questa grave criticità. Oggi sono stati approvati tutti i punti all’ordine del giorno, tra cui la nomina del Revisore dei Conti al quale auguro buon lavoro.”

