Frosinone – ASL, nominata la dott.ssa Simona Carli direttore sanitario

Ai sensi del D.lgs. n. 171/2016 viene nominata la dott.ssa Simona Carli.Ha ricoperto in varie Aziende, diverse tra loro, tutti i ruoli dirigenziali compreso il Direttore Sanitario e il Vice Commissario.Lunga esperienza in Aziende di diversa tipologia, sia Ospedaliero-Universitarie che territoriali. Esperienza di gestione di Settori regionali (Governo clinico, gestione ospedaliera, cure palliative e hospice, tempi di attesa, assistenza materno infantile, Laboratori analisi, Genetica, Health Technology Assessment) con relazioni sia con Aziende Sanitarie, sia con il mondo dell’Associazionismo.Nello specifico ha svolto il ruolo, fino a nomina in ASL di Frosinone di Direttore del Centro Regionale Sangue.“L’ho scelta oltre che per la lunga esperienza, per la fiducia che ripongo nelle capacità professionali ed umane ma soprattutto per la duplice specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e quella in Oncologia con ampia esperienza nell’ambito degli screening oncologici anche pensando al forte rilancio che faremo assieme del Polo oncologico di Sora.Ringrazio particolarmente il dott. Stefano Brighi, Direttore Sanitario f.f. fin ora, che ha dato un apporto fondamentale alla Direzione Generale con spirito aziendalista e dimostrando grande amore per la sua Azienda Sanitaria”.La dott.ssa Simona Carli prenderà servizio lunedì 26 novembre 2020.

Il Direttore Generale

Pierpaola D’Alessandro

