Frosinone – ASL, il direttore generale Lorusso esprime gratitudine per la grande mole di donazioni

L’ufficio territoriale della ASL di Frosinone, intende ringraziare tutti coloro che si stanno adoperando con una serie di donazioni di grande importanza, che stanno apportando migliaia di euro sul conto istituito dalla ASL stessa. Le donazioni riguardano inoltre, svariate attrezzature, da quelle più costose – di necessaria importanza per i reparti più esposti nella lotta al Corona virus – a quelle meno costose ma non di minore importanza, quali i dispositivi di protezione per il personale, tuttora di difficile reperimento. Esprime grande soddisfazione il direttore generale Stefano Lorusso per la vicinanza a temi sensibili, che la Ciociaria sta dimostrando in queste difficili settimane, di seguito le sue parole: “ L’ inarrestabile corsa di generosità ci commuove, ci da’ più forza nella difficile battaglia che stiamo affrontando e fa onore all’animo nobile e sensibile di questo meraviglioso territorio. A tutti – conclude Lorusso – singoli cittadini, gruppi social di giovani, volontari, artigiani, aziende, istituti di credito, imprese, ordini professionali, società sportive, mondo della cooperazione, desidero porgere sentiti ringraziamenti, a nome mio, di tutti i dipendenti ASL e della direzione aziendale, faremo tesoro di tanta generosità”. Questo il conto IBAN per chiunque fosse intenzionato ad effettuare una donazione: IT18A0200814804000400002537.

